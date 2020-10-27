Haberler Beşiktaş Levent Tüzemen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Maçı 3-0'a getirdikten sonra..."

'den çarpıcı yorumu! "Maçı 'a getirdikten sonra..."

Son dakika haberi: A Spor yorumcusu , 90'A programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, siyah beyazlıların Denizlispor maçındaki performansını eleştirdi. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 18:44
Levent Tüzemen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Maçı 3-0'a getirdikten sonra..."

A Spor yorumcusu , 90'A programında 'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Denizlispor'un siyah beyazlılar karşısında skoru 'dan 3-2'ye getirmesini yorumlayan Tüzemen, "Beşiktaş gibi bir takım maçı 3-0'a getirdikten sonra 2 gol yemez. Takım savunmasını doğru yaparsın, rakibe pozisyon bile vermezsin. 10 dakika daha olsa Denizlispor maça ortak olacak. Sergen hocanın bunu araştırması lazım. Senin takımın neden savunmayı doğru yapmıyor? Niye rakibi durdurmuyor? Denizlispor'un ben Beşiktaş'ı tehdit ettiği bir pozisyona tanık olmadım. Oyun oynayan Beşiktaş, Farkı arttırabilecek Beşiktaş, 3-0'ı bulmuş olan Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

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