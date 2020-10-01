Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Valentin Rosier İstanbul'a geliyor

Son dakika: 'ın gündemindeki 'a geliyor

Son dakika haberine göre 'ın gündeminde yer alan Fransız sağ bek , bu akşam 22.30'da 'da olacak. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 14:19 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 14:46
Son dakika: Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Valentin Rosier İstanbul'a geliyor

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre 'ın gündeminde yer alan Fransız sağ bek Rosier, bu akşam 22.30'da 'da olacak. Siyah-beyazlı takım, bir süredir görüştüğü 24 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşmaya varmıştı.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?

Rodez, Dijon ve formalarını giyen Rosier, 7 kez Fransa Ümit Milli Takımı'nda görev yaptı. Fransa'da Rodez altyapısında yetişen 1.75'lik futbolcu bu akşam 'ye gelecek.

Kara Kartal'ın yeni sağ beki olması beklenen , geçen sezon 17 resmi müsabakada forma giydi. 24 yaşındaki Fransız yıldız, bu maçlarda gol atamadı, asist de yapamadı. Ligde oynanan son 10 maçın 9'unda müsabaka kadrosunda yer bulamayan Valentin Rosier'in toplamda 76 resmi müsabakada 7 asisti bulunuyor.

BİZE ULAŞIN