Beşiktaş Borja için resmi transfer teklifini yaptı! Palmeiras'ın cevabı...

Beşiktaş'ın forvet adayları arasında yer alan Miguel Angel Borja için Palmeiras'tan cevap geldi.

Antena2'de konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde oldu;

"Miguel Angel Borja'ya Avrupa'dan ve Beşiktaş'tan teklif geldi. Siyah beyazlılar, golcü futbolcunun transferini Palmeiras kulübüne sordu.

Palmeiras'ın ilk cevabı olumsuz oldu. Bunun sebebi Beşiktaş'ın önereceği rakamın düşük olması olduğunu dile getirildi. Oyuncu şu anda sezon sonuna kadar Junior FC'de kiralık sözleşme imzalamış durumda. Ancak, 2021 yılında sona erecek sözleşmesinin ardından yeni bir ufka yelken açabilir.

Beşiktaş'ın teklifi reddedilmesina karşın Sao Paolo'nun oyuncu için bir girişimi olacağı söyleniyor. Kolombiyalı futbolcu da gelecek teklifleri değerlendirecek."