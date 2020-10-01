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Borja için resmi teklifini yaptı! Palmeiras'ın cevabı...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan yeni takviyeleri için çalışmalarına hızlandırırken, gündemine  'yı almıştı. Antena2'de yer alan bilgilere göre Beşiktaş'a Miguel Angel Borja cevabı geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 18:54 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 18:58
Beşiktaş Borja için resmi transfer teklifini yaptı! Palmeiras'ın cevabı...

'ın forvet adayları arasında yer alan için Palmeiras'tan cevap geldi.

Antena2'de konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde oldu;

"Miguel Angel Borja'ya Avrupa'dan ve Beşiktaş'tan teklif geldi. Siyah beyazlılar, golcü futbolcunun transferini Palmeiras kulübüne sordu.

Palmeiras'ın ilk cevabı olumsuz oldu. Bunun sebebi Beşiktaş'ın önereceği rakamın düşük olması olduğunu dile getirildi. Oyuncu şu anda sezon sonuna kadar Junior FC'de kiralık sözleşme imzalamış durumda. Ancak, 2021 yılında sona erecek sözleşmesinin ardından yeni bir ufka yelken açabilir.

Beşiktaş'ın teklifi reddedilmesina karşın Sao Paolo'nun oyuncu için bir girişimi olacağı söyleniyor. Kolombiyalı futbolcu da gelecek teklifleri değerlendirecek."

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