Son dakika: Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta

Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkaran Beşiktaş, bir taraftan Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından golcü arayışlarına giren siyah-beyazlılar, uzun süren arayışın ardından Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı.

Daha önce de Beşiktaş forması giyen yıldız golcü için akıllarda soru işaretleri vardı. Porto'da oynadığı dönemde çapraz bağ sakatlığı yaşayan Kamerunlu, geniş çaplı bir sağlık kontrolünden geçti.

Yaklaşık 4 saatlik kontrollerin ardından deneyimli forvetin rapoları temiz çıktı ve anlaşma sağlandı.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Aboubakar'ın sözleşmesine olası bir sakatlık durumuyla ilgili kontatının feshedilebileceğine dair bir madde koyduğu öğrenildi.