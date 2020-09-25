Haberler Beşiktaş Son dakika: Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta

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Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geniş çaplı bir sağlık taramasının ardından yıldız golcü ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 16:17 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 16:51
Son dakika: Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta

Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkaran , bir taraftan Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından golcü arayışlarına giren siyah-beyazlılar, uzun süren arayışın ardından 'ı kadrosuna kattı.

Daha önce de Beşiktaş forması giyen yıldız golcü için akıllarda soru işaretleri vardı. Porto'da oynadığı dönemde çapraz bağ sakatlığı yaşayan Kamerunlu, geniş çaplı bir sağlık kontrolünden geçti.

Son dakika: Beşiktaş Aboubakar'ı transfer etti

Yaklaşık 4 saatlik kontrollerin ardından deneyimli forvetin rapoları temiz çıktı ve anlaşma sağlandı.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Aboubakar'ın sözleşmesine olası bir sakatlık durumuyla ilgili kontatının feshedilebileceğine dair bir madde koyduğu öğrenildi.

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