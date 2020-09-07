‘Sakat değil profesyonel’
Eski başkan Fikret Orman'ın kronik hastalığı nedeniyle "Bir daha dönemez" dediği Aboubakar için Porto'nun transferlerini yürüten menajer Pini Zahavi açıklama yaptı.
Eski başkan Fikret Orman'ın kronik hastalığı nedeniyle "Bir daha dönemez" dediği Aboubakar için Porto'nun transferlerini yürüten menajer Pini Zahavi açıklama yaptı.
Sakatlığı yalanlayan Zahavi "Aboubakar sakat değil. Kronik sakatlığı yok. Geçtiğimiz sezon Porto'nun yıldız, değerli golcüleriyle rekabet etti ve sabırla bekledi. Profesyonelliğin gerektirdiği şekilde hareket ediyor. Beşiktaş'la görüşüyoruz" açıklamasında bulundu.
- 7.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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