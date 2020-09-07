‘Sakat değil profesyonel’

Eski başkan Fikret Orman'ın kronik hastalığı nedeniyle "Bir daha dönemez" dediği Aboubakar için Porto'nun transferlerini yürüten menajer Pini Zahavi açıklama yaptı.

Sakatlığı yalanlayan Zahavi "Aboubakar sakat değil. Kronik sakatlığı yok. Geçtiğimiz sezon Porto'nun yıldız, değerli golcüleriyle rekabet etti ve sabırla bekledi. Profesyonelliğin gerektirdiği şekilde hareket ediyor. Beşiktaş'la görüşüyoruz" açıklamasında bulundu.