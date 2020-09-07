Bu hafta bitecek
Sergen Yalçın, başkan Çebi’ye “Forvet ne oldu?” diye sordu Başkan da “Gelecek hafta o sıkıntı bitecek” sözünü verdi.
Beşiktaş'ta halen bir sonuca kavuşmayan forvet takviyesi liglerin başlamasına kısa bir süre kala teknik direktör Sergen Yalçın'ı alarma geçirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, geçtiğimiz günlerde başkan Ahmet nur Çebi ile idman sonrası özel bir görüşme yaparak "Diğer bölgeleri birkaç hafta daha idare edebiliriz ama forvet sıkıntısını bir an önce çözersek iyi olur" dediği belirtildi.
Daha önce bu konuda sıkı çalışmalar yaptıklarını söyleyen başkan Çebi'nin de "Görüştüğümüz isimleri biliyorsun. Gelecek hafta (bu hafta) içinde büyük bir terslik olmazsa bu sıkıntıyı çözeceğiz" sözü verdiği kaydedildi. Transfer dönemi başından bu yana Balotelli, Aboubakar, Cisse, Kalinic gibi santrforlarla masaya oturan siyah-beyazlı kulüp son olarak Maxim ChoupoMoting için girişimlere başlamıştı.
- 7.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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