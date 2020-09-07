Bu hafta bitecek - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Bu hafta bitecek

Bu hafta bitecek

Bu hafta bitecek

, başkan Çebi’ye “Forvet ne oldu?” diye sordu Başkan da “Gelecek hafta o sıkıntı bitecek” sözünü verdi.

'ta halen bir sonuca kavuşmayan forvet takviyesi liglerin başlamasına kısa bir süre kala teknik direktör 'ı alarma geçirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, geçtiğimiz günlerde başkan Ahmet nur Çebi ile idman sonrası özel bir görüşme yaparak "Diğer bölgeleri birkaç hafta daha idare edebiliriz ama forvet sıkıntısını bir an önce çözersek iyi olur" dediği belirtildi.

Daha önce bu konuda sıkı çalışmalar yaptıklarını söyleyen başkan Çebi'nin de "Görüştüğümüz isimleri biliyorsun. Gelecek hafta (bu hafta) içinde büyük bir terslik olmazsa bu sıkıntıyı çözeceğiz" sözü verdiği kaydedildi. dönemi başından bu yana Balotelli, Aboubakar, Cisse, Kalinic gibi santrforlarla masaya oturan siyah-beyazlı kulüp son olarak Maxim ChoupoMoting için girişimlere başlamıştı.

haberin devamı

  1. 7.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu hafta bitecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA