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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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hırs küpü

Larin hırs küpü

 Yımaz'ın ayrılışı sonrası henüz golcü transferi yapamayan siyah-beyazlılarda, sınavında forma giymek için forvetler arasında ciddi bir yarış göze çarparken, bu sezon takıma geri dönen Cyle 'in performansı da dikkat çekiyor.

Yımaz'ın ayrılışı sonrası henüz golcü transferi yapamayan siyah-beyazlılarda, sınavında forma giymek için forvetler arasında ciddi bir yarış göze çarparken, bu sezon takıma geri dönen Cyle 'in performansı da dikkat çekiyor. Kanadalı futbolcu, antrenmanlardaki hırsı ve mücadelesiyle hocaya mesaj veriyor.

  1. 24.8.2020
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