Larin hırs küpü

Burak Yımaz'ın ayrılışı sonrası henüz golcü transferi yapamayan siyah-beyazlılarda, PAOK sınavında forma giymek için forvetler arasında ciddi bir yarış göze çarparken, bu sezon takıma geri dönen Cyle Larin'in performansı da dikkat çekiyor. Kanadalı futbolcu, antrenmanlardaki hırsı ve mücadelesiyle hocaya mesaj veriyor.