Larin hırs küpü
Burak Yımaz'ın ayrılışı sonrası henüz golcü transferi yapamayan siyah-beyazlılarda, PAOK sınavında forma giymek için forvetler arasında ciddi bir yarış göze çarparken, bu sezon takıma geri dönen Cyle Larin'in performansı da dikkat çekiyor.
Burak Yımaz'ın ayrılışı sonrası henüz golcü transferi yapamayan siyah-beyazlılarda, PAOK sınavında forma giymek için forvetler arasında ciddi bir yarış göze çarparken, bu sezon takıma geri dönen Cyle Larin'in performansı da dikkat çekiyor. Kanadalı futbolcu, antrenmanlardaki hırsı ve mücadelesiyle hocaya mesaj veriyor.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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