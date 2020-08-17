"Beşiktaş maçı zorlu geçecek"
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi PAOK'ta Polonyalı forvet Swiderski, siyah-beyazlılardan çekindiklerini söyledi.
Maçı kendi sahalarında oynayacak olsalar bile Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu söyleyen Swiderski, "Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki zor olacak ama kendimizi tura inandırıyoruz" dedi.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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