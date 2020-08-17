"Beşiktaş maçı zorlu geçecek" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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" maçı zorlu geçecek"

"Beşiktaş maçı zorlu geçecek"

'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi PAOK'ta Polonyalı forvet Swiderski, siyah-beyazlılardan çekindiklerini söyledi.

Maçı kendi sahalarında oynayacak olsalar bile 'ın güçlü bir takım olduğunu söyleyen Swiderski, "Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki zor olacak ama kendimizi tura inandırıyoruz" dedi.

  1. 17.8.2020
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