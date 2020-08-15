Son dakika... Beşiktaş Atiba Hutchinson ile devam dedi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Kartal'da o isimde işlem tamam! 'Devam ediyoruz'

Son dakika... ile devam dedi!

Son dakika... Beşiktaş Atiba Hutchinson ile devam dedi!

Son dakika... 'ta geleceği merak edilen isimlerden olan tecrübeli oyuncu , hesabından yaptığı paylaşımla 'Devam ediyoruz!' dedi.

Tecrübeli oyuncu hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşma tamam! Bu harika kulüp ile bir sezon daha devam edeceğim için çok mutluyum. Her şey için çok teşekkürler. Devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

  1. 15.08.2020
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