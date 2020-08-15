Son dakika... Beşiktaş Atiba Hutchinson ile devam dedi!
Son dakika... Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden olan tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Devam ediyoruz!' dedi.
Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşma tamam! Bu harika kulüp ile bir sezon daha devam edeceğim için çok mutluyum. Her şey için çok teşekkürler. Devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.
- 15.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika... Beşiktaş Atiba Hutchinson ile devam dedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.