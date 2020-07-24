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24 Temmuz 2020, Cuma
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Boateng takıma veda etti

Boateng takıma veda etti

golcü Kevin-Prince Boateng, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. transferde 'dan kiralanan Boateng, siyah-beyazlı forma ile 11 maça çıkarken, 3 de gol kaydetti.

golcü Kevin-Prince Boateng, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. transferde 'dan kiralanan Boateng, siyah-beyazlı forma ile 11 maça çıkarken, 3 de gol kaydetti.

  1. 24.7.2020
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