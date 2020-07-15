Sergen ne derse o!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, birçok konuda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Lig Radyo'ya konuşan Çebi, "Sergen Yalçın'ın kontratı devam ediyor. Kendisinden memnunuz. Seneye de devam eden kontratı var. Kontratını yenilediğimiz zaman açıklarız. Sergen Hoca, Beşiktaş'ta kalmak istediği ve başarı olduğu sürece kalacaktır. Geleceği bence parlak " dedi. Sergen Yalçın'ın sportif direktör istemesi durumunda getireceklerini ifade eden Çebi, "Ancak hocamızın istemediği bir şeyi zorla yapmayız. Futbol takımının başında Sergen Yalçın var ve sorumluluk tamamen ondadır. Hocamızla hiçbir zaman böyle sorunlarımız olmaz" dedi. Başkan Çebi, hafta sonundaki F.Bahçe derbisi için de "İnşallah biz alırız, Şampiyonlar Ligi iddiamız var ve derbi de olsa kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

ZORLA GÜZELLİK OLMAZ

Başkan Çebi, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün geleceğiyle ilgili "Futbolcularımızla sezon bitince oturup konuşacağız. Hepsine onlarla yola devam etmek istediğimizi söyledim ama maaşlar eskisi gibi olmayacak" yanıtını verdi. Başkan Çebi, Oğuzhan'ın dönüp dönmeyeceğiyle ilgili olarak da "Kendini toparlamak için gitti. Kendini toparlayamadıysa kalabilir. Ancak biz de Oğuzhan'ı istiyoruz artık. Yine de zorla güzellik olmaz" dedi.