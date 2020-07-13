Beşiktaş Malatya semalarında! İşte muhtemel ilk 11'ler - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal Malatya semalarında!

Malatya semalarında! İşte muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş Malatya semalarında! İşte muhtemel ilk 11'ler

, küme düşme tehlikesi yaşayan ile kapışacak. Ligde 3’üncü sırayı kovalayan Siyah-beyazlıların en büyük sıkıntısı sakatların çokluğu. Karşılaşma öncesi iki ekibin muhtemel 11'leri de belli oldu. İşte maça dair detaylar...

, 'in 32. haftasında bugün ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, oynadığı son lig maçında 'yı son dakika golüyle mağlup ederek 53 puanla 4. basamağa yükselmişti.

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Faronlle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Gökhan, Murat, Kjartansson, Umut

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Necip, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven

BOATENG'TEN KÖTÜ HABER
Bugünkü maçı da kazanıp yeni bir seri başlatmak isteyen ligi 3. bitirmek için kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor ancak eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Siyahbeyazlı takımda eksiklerin sayısı bir hayli fazla. Son olarak Beşiktaş'a tecrübeli ismi Boateng'den kötü haber geldi. Sol aşil tendon ağrısı sebebi ile antrenmana çıkamayan Ganalı hücum oyuncusuna "aşil tendinopatisi" tanısı konuldu ve tedavisine başlandı.

BESİKTAŞ 3-1 ÖNDE
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı son 5 maçta Beşiktaş'ın 3, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. Malatyaspor'un tek galibiyetini (2-0) sezonun ilk yarısında Vodafone Park'taki maçta aldı.
Malatyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sınırında. Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Vida ve Umut'un 3 sarı kartı var. Bu oyuncular Malatya deplasmanında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak F.Bahçe maçında forma giyemeyecek.

EKSiK SAYISI 7'YE ÇIKTI
Kritik maç öncesinde Beşiktaş'taki eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Son olarak Boateng'in de sakatlığının düzelmemesi üzerine siyah-beyazlılarda eksik sayısı 7'ye yükseldi. , , Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Dorukhan Toköz, Malatya'ya götürülmedi. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve bugün oynaması beklenmeyen ise kendi isteğiyle kadroya dahil edildi.

ALTERNATİF ŞANSI YOK GİBİ
Takımda sakat ve cezalıların fazla olması Teknik direktör 'ı kara kara düşündürüyor. Kadroda oynama yapıp alterntatif değişiklik şansı pek kalmayan 47 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, bu nedenle hücumu etkili tutmak için yeniden 'le başlayıp Rıdvan Şimşe'ği kulübeye çekeceği bildirildi.

GÖZLER YİNE GÜVEN'DE
Kasımpaşa karşılaşmasında galibiyet golünü kaydeden Güven Yalçın, sakatların fazlalığı nedeniyle bugün 11'de başlayacak. Genç forvet oyuncusu ile dünkü antrenman sonrası kısa bir konuşma yapan Sergen Yalçın'ın motive edici sözlerle talebesini hazırladığı kaydedildi. Bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmada forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu 3 kez gol sevinci yaşadı.

  1. 13.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Malatya semalarında! İşte muhtemel ilk 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA