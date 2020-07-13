Beşiktaş Malatya semalarında! İşte muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında bugün Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, oynadığı son lig maçında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup ederek 53 puanla 4. basamağa yükselmişti.

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Faronlle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Gökhan, Murat, Kjartansson, Umut

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Necip, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven

BOATENG'TEN KÖTÜ HABER

Bugünkü maçı da kazanıp yeni bir seri başlatmak isteyen Kara Kartal ligi 3. bitirmek için kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor ancak eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Siyahbeyazlı takımda eksiklerin sayısı bir hayli fazla. Son olarak Beşiktaş'a tecrübeli ismi Boateng'den kötü haber geldi. Sol aşil tendon ağrısı sebebi ile antrenmana çıkamayan Ganalı hücum oyuncusuna "aşil tendinopatisi" tanısı konuldu ve tedavisine başlandı.

BESİKTAŞ 3-1 ÖNDE

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı son 5 maçta Beşiktaş'ın 3, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. Malatyaspor'un tek galibiyetini (2-0) sezonun ilk yarısında Vodafone Park'taki maçta aldı.

Malatyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında. Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Vida ve Umut'un 3 sarı kartı var. Bu oyuncular Malatya deplasmanında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak F.Bahçe maçında forma giyemeyecek.

EKSiK SAYISI 7'YE ÇIKTI

Kritik maç öncesinde Beşiktaş'taki eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Son olarak Boateng'in de sakatlığının düzelmemesi üzerine siyah-beyazlılarda eksik sayısı 7'ye yükseldi. Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Dorukhan Toköz, Malatya'ya götürülmedi. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve bugün oynaması beklenmeyen Gökhan Gönül ise kendi isteğiyle kadroya dahil edildi.

ALTERNATİF ŞANSI YOK GİBİ

Takımda sakat ve cezalıların fazla olması Teknik direktör Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor. Kadroda oynama yapıp alterntatif değişiklik şansı pek kalmayan 47 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, bu nedenle hücumu etkili tutmak için yeniden Caner Erkin'le başlayıp Rıdvan Şimşe'ği kulübeye çekeceği bildirildi.

GÖZLER YİNE GÜVEN'DE

Kasımpaşa karşılaşmasında galibiyet golünü kaydeden Güven Yalçın, sakatların fazlalığı nedeniyle bugün 11'de başlayacak. Genç forvet oyuncusu ile dünkü antrenman sonrası kısa bir konuşma yapan Sergen Yalçın'ın motive edici sözlerle talebesini hazırladığı kaydedildi. Bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmada forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu 3 kez gol sevinci yaşadı.