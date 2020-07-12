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12 Temmuz 2020, Pazar
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'ın transfer hedefi 'a kanca! Club Brugge...

Beşiktaş'ın transfer hedefi Ampomah'a kanca! Club Brugge...

'ta son dakika transfer haberi... Sezon sonunda yeni kadro planlamasına gitmeyi planlayan siyah beyazlıların Nana 'a ilgisinin olduğu ifade edilirken, karşısına Club Brugge'ün çıktığı ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen için kısa süre önce Nana ismi gündeme gelmişti. Belçika basını konu ile ilgili yazdığı haberde Club Brugge teknik direktörü Clement'in, oyuncuyu istediğini yazdı.

Emmanuel Dennis'i sezon sonunda satmayı planlayan Brugge, yıldız futbolcunun yerini Ampomah ile doldurmak istiyor.

Belçika temsilcisi, Ampomah'a talip olurken, siyah beyazlıların da oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.

BONSERVİSİ BELLLİ OLDU
Öte yandan Nana Ampomah için Düsseldorf'un 4 milyon euroluk bonservis belirlediği ifade edildi.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 15:13
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