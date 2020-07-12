Beşiktaş'ın transfer hedefi Ampomah'a kanca! Club Brugge...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş için kısa süre önce Nana Ampomah ismi gündeme gelmişti. Belçika basını konu ile ilgili yazdığı haberde Club Brugge teknik direktörü Clement'in, oyuncuyu istediğini yazdı.

Emmanuel Dennis'i sezon sonunda satmayı planlayan Brugge, yıldız futbolcunun yerini Ampomah ile doldurmak istiyor.

Belçika temsilcisi, Ampomah'a talip olurken, siyah beyazlıların da oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.

BONSERVİSİ BELLLİ OLDU

Öte yandan Nana Ampomah için Düsseldorf'un 4 milyon euroluk bonservis belirlediği ifade edildi.