Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Sezon sonunda yeni kadro planlamasına gitmeyi planlayan siyah beyazlıların Nana Ampomah'a ilgisinin olduğu ifade edilirken, karşısına Club Brugge'ün çıktığı ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş için kısa süre önce Nana Ampomah ismi gündeme gelmişti. Belçika basını konu ile ilgili yazdığı haberde Club Brugge teknik direktörü Clement'in, oyuncuyu istediğini yazdı.
Emmanuel Dennis'i sezon sonunda satmayı planlayan Brugge, yıldız futbolcunun yerini Ampomah ile doldurmak istiyor.
Belçika temsilcisi, Ampomah'a talip olurken, siyah beyazlıların da oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.
BONSERVİSİ BELLLİ OLDU
Öte yandan Nana Ampomah için Düsseldorf'un 4 milyon euroluk bonservis belirlediği ifade edildi.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 15:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın transfer hedefi Ampomah'a kanca! Club Brugge... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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