Mukairu iddiası - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Mukairu iddiası

iddiası

Mukairu iddiası

basınından 'la ilgili bir iddia geldi. 'un 20 yaşındaki hücumcusu için dahil olmak üzere 'nın dev kulüplerinden ilgi var.

basınından 'la ilgili bir iddia geldi. 'un 20 yaşındaki hücumcusu için dahil olmak üzere 'nın dev kulüplerinden ilgi var. Genk, Brugge, W.Bremen ve Beşiktaş'ın oyuncunun peşinde olduğu öne sürüldü.
  1. 14.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mukairu iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA