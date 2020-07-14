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14 Temmuz 2020, Salı
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" değil puan önemli"

"Futbol değil puan önemli"

'ın , karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kolay bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sezonu istedikleri yerde bitirmek için sadece sonuca odaklanacaklarını dile getiren 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Artık oyunun önemi yok, nasıl kazanıyorsak öyle oynayacağız" dedi.

'ın , karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kolay bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sezonu istedikleri yerde bitirmek için sadece sonuca odaklanacaklarını dile getiren 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Artık oyunun önemi yok, nasıl kazanıyorsak öyle oynayacağız. Artık tüm kurgumuz bu yönde. Penaltıdan sonra kolay maç oldu. Rakibimiz şuursuz baskı yaptık, kolay bir galibiyet oldu" diye konuştu.

N'KOUDOU YOK MU!
Sergen Yalçın, derbisi öncesinde Kevin N'Koudou'nun cezalı duruma düşmesinin hatırlatılmasına ilginç bir cevap verdi ve şunları söyledi: "Aaa! Fenerbahçe maçında Kevin N'Koudou da mı yok? Zaten 6 eksikle geldik, kadromuzda oyuncular var. 'ın durumu belirsiz, Kevin Prince Boateng oynayabilir. Çok önemli değil, oyuncularımız var, sahaya çıkarlar ve ellerinden geleni yaparlar."

'YA SEZON BAŞI GELSEYDİ!'
Beşiktaş'ın bu kadar eksiğe rağmen galip gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'a bu sebeple övgüler dizdiler. İşte onlardan bazıları: "Yasama yürütme Sergen Yalçın (@ToygunTuran1), Saha kenarinda Sergen Yalçın gibi bir beyin varken gol atmak zor degildir.. (@tilahtukkasi), sergen yalçın daha önce gelseydi neler olurdu diye düşünmekten kendimi alamıyorum (@busrashared).

SERGEN 205 GÜN SONRA
Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya Stadı'na 205 gün sonra rakip olarak çıktı. Sezon başında sarı-siyahlı ekibin başına geçen Sergen Yalçın, Malatya temsilcisi ile son iç saha maçında 21 Aralık 2019'da ile karşılaşmıştı.

  1. 14.7.2020
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