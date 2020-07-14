Çebi inanılmaz çalışıyor
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı kulübün problemlerini çözmek için planlarının olduğunu ancak camianın sabretmesi gerektiğini söyledi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı kulübün problemlerini çözmek için planlarının olduğunu ancak camianın sabretmesi gerektiğini söyledi. "Sergen hocamızla, teknik ekiple, yönetimle hep beraber geleceğin Beşiktaş'ını oluşturmaya çalışırken bir yandan da karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmeyi arzu ediyoruz" diyen Dalgakıran, Bırakmam Seni kampanyası ile ilgili de şunları söyledi: Başkanımız inanılmaz bir gayret gösteriyor. Şaşkınlıkla izliyorum onun performansını. Tüm detaylarla yakından ilgileniyor. Şu anda 250 bin üzerinde SMS var. Mükerrerleri çıkarırsanız 200 bin kişi SMS göndermiş. Bizim kampanyamız sadece SMS'ten ibaret değil. Şu anda iş adamlarıyla toplantılar yapıyoruz, Beşiktaş'a destek vermeleri için destek istiyoruz. Bunun üçüncü ve dördüncü kısımları da gelecek.
GELİR GİDERLERİ DENGELEYECEĞİZ
Yönetici Adnan Dalgakıran kulübün ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi. Siyah-beyazlı idareci "Şu anda eksi 350 gelirgider farkı var. Böyle, bir kulübün yaşaması mümkün değil. Bu gelir-gider dengesini başa baş getireceğiz. Yeni gelir kaynakları oluşturma ve büyüme adına futbolcu da satarak buradan gelir elde edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
BAŞARISI SÜREKLİ OLAN BEŞİKTAŞ
Son olarak hayalindeki Beşiktaş'ı da açıklayan Adnan Dalgakıran, "5 yıl sonra Beşiktaş'ı Türkiye'de ve Avrupa'da her zaman yüksekte olan, sürdürülebilir başarısı olan, bir sene iyi bir sene kötü olmayan, gelir-gider dengesini kurmuş, bütün sporcularının ve çalışanlarının maaşını tam zamanında ödeyen organize ve kurumsal olmuş bir şekilde hayal ediyorum" şeklinde konuştu.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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