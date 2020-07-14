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14 Temmuz 2020, Salı
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N’Koudou derbide cezalı

N’Koudou derbide cezalı

'ta dün akşam 5 futbolcu karşısına ceza sınırında sahaya çıktı. Bu isimlerden N'Koudou gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve hafta sonundaki F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek.

'ta dün akşam 5 futbolcu karşısına ceza sınırında sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda Lens, N'Koudou, Caner, Elneny ve Vida 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyordu. Bu isimlerden N'Koudou gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve hafta sonundaki F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek.
  1. 14.7.2020
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