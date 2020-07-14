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14 Temmuz 2020, Salı
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koydu

Gökhan Gönül koydu

, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Sözleşme uzatma konularıyla alakalı hiç konuşmadım. Benim işim sahada oynamak. Bekleyip göreceğiz, şu an için bir şey yok" dedi.

Gökhan Gönül, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Sözleşme uzatma konularıyla alakalı hiç konuşmadım. Benim işim sahada oynamak. Bekleyip göreceğiz, şu an için bir şey yok. 2 hafta sonra ne olur, sezon bittikten sonra ne olur, bilemem" dedi. Gökhan maçla ilgili de " olarak bir hedef varsa bunun için elimizden gelen her şeyi son saniyeye kadar yapmak için koşuyoruz" yorumunu yaptı.
  1. 14.7.2020
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