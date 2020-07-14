Dev zafer!

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor ile Şampiyonlar Ligi hesabı yapan Beşiktaş'ın mücadelesinde kazanan siyah-beyazlılar oldu. Son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alan siyah-beyazlılar, Malatya'da aldığı 3 puanla üçüncü sıradaki Sivasspor ile puan farkını bire indirdi. Kara Kartallar, bu galibiyetin ardından en yakın takipçisi Galatasaray'ın 4, Alanyaspor'un da 5 puan önüne geçmeyi başardı.

PENALTI 'VAR'LA GELDİ

Dün akşamki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş kazanmak için tüm hatlarıyla saldırdı. Gökhan Gönül'ün, Malatyaspor kalecisi Farnolle'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Fırat Aydınus önce 'devam' dedi. Ardından VAR ile görüşen Aydınus, penaltı noktasını gösterdi ve topun başına gelen Caner Erkin, siyah-beyazlılara Devler Ligi yarışında 'dev' bir galibiyet kazandırdı.

SANTRFORSUZ SAHAYA ÇIKTI

Burak Yılmaz ve Boateng, sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. Kasımpaşa maçında attığı golle galibiyeti getiren Güven Yalçın da maça kulübede başladı. Siyah-beyazlılar, Malatyaspor karşılaşmasında ileri uçta 4 kanat oyuncusuyla mücadele etti.

İLK 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Kasımpaşa maçında 11'de yer alan Atiba cezası, Burak ise sakatlığı kadroda yer almazken, savunmada görev alan Roco'nun yerine Vida ilk 11'e geri döndü.