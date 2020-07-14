Dev zafer! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Dev zafer!

Dev zafer!

Dev zafer!

hesabı yapan siyah-beyazlılar, Malatya’da Caner’in penaltıdan attığı golle 3’üncü sıradaki ile puan farkını bire indirdi.

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren ile hesabı yapan 'ın mücadelesinde kazanan siyah-beyazlılar oldu. Son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alan siyah-beyazlılar, Malatya'da aldığı 3 puanla üçüncü sıradaki ile puan farkını bire indirdi. Kara Kartallar, bu galibiyetin ardından en yakın takipçisi 'ın 4, 'un da 5 puan önüne geçmeyi başardı.

PENALTI 'VAR'LA GELDİ
Dün akşamki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş kazanmak için tüm hatlarıyla saldırdı. 'ün, Malatyaspor kalecisi Farnolle'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem önce 'devam' dedi. Ardından VAR ile görüşen Aydınus, penaltı noktasını gösterdi ve topun başına gelen , siyah-beyazlılara Devler Ligi yarışında 'dev' bir galibiyet kazandırdı.

SANTRFORSUZ SAHAYA ÇIKTI
Burak Yılmaz ve Boateng, sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. maçında attığı golle galibiyeti getiren Güven Yalçın da maça kulübede başladı. Siyah-beyazlılar, Malatyaspor karşılaşmasında ileri uçta 4 kanat oyuncusuyla mücadele etti.

İLK 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ın teknik direktörü , ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Kasımpaşa maçında 11'de yer alan Atiba cezası, Burak ise sakatlığı kadroda yer almazken, savunmada görev alan Roco'nun yerine Vida ilk 11'e geri döndü.

  1. 14.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dev zafer! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA