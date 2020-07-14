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14 Temmuz 2020, Salı
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Statta kuş uçurtulmadı

Statta kuş uçurtulmadı

ile arasında oynanan karşılaşmada Yeni Stadı çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti.

Yeni Malatyaspor ile arasında oynanan karşılaşmada Yeni Stadı çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda yoğun tedbirler alınırken, stat etrafında da adeta kuş uçurtulmadı. Stat girişine alınan görevliler ve futbolculara dezenfektan sıkıldı. Temizlik önlemleri de üst seviyedeydi.
  1. 14.7.2020
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