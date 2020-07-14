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14 Temmuz 2020, Salı
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Altyapıdan 4 genç var

Altyapıdan 4 genç var

'ın genç oyuncuları dün yedek kulübesinde yer aldı. , altyapıda yetişen 4 oyuncuyu maç kadrosuna aldı.

'ın genç oyuncuları dün yedek kulübesinde yer aldı. Sergen Yalçın, altyapıda yetişen 4 oyuncuyu maç kadrosuna aldı. Başarılı teknik adam, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Kayra Yılmaz'ı kadroya dahil etti.
  1. 14.7.2020
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