Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Vida’dan yüksek maliyeti nedeniyle kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar Roma’nın 29 yaşındaki Brezilyalı stoperi Juan Jesus için kolları sıvadı
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Siyahbeyazlılar son olarak takıma kaliteli ama maliyeti düşük bir stoper almak için düğmeye bastı. Senelik 3.5 milyon euro kazanan ve önceki gün kulübe alacakları nedeniyle ihtarname gönderen Vida'yı artık gözden çıkartan (Kasımpaşa maçında yedek kulübesine çekildi) siyah-beyazlılar, bir süre önce F.Bahçe'nin takibine giren Juan Jesus'un peşine düştü. Vida'dan yüksek maliyeti, Ruiz'den ise beklentilerin altında kalması nedeniyle kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon iki stoper alacak. Jesus'un maliyet bakımından Vida'nın neredeyse yarı fiyatında olması Beşiktaş yönetimini cezbeden en nemli nokta oldu. 29 yaşındaki Jesus'un, Sergen Yalçın'ın listesinde olmadığı, ancak menajerlerin sunduğu mali şartları gören başarılı hocanın transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
Juan Jesus, prefosyonel kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklarda en fazla 7 maç üst üste oynamamazlık yaşadı. 2013-14 sezonunda İnter formasıyla yan bağlarından sakatlanan sambacı stoper, 2018- 19'da Roma'da 5 maç (menisküs), 2019- 20'de de yine Roma'da 3 maç (bel rahatsızlığı) formasından ayrı kaldı.
259 MACTA 2 GOL-4 ASİST YAPTI
Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 259 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı stoper Jesus, bu periyotta 2 gol attı, 4 de asist yaptı. 6 gole direkt katkı sağlayan Juan Jesus, bu uzun dönem içerisinde sadece 1 kez direkt kırmızı, 1 kez de ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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