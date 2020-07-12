Keyifler yerinde

Kara Kartal'da Kasımpaşa galibiyetinin ardından yüzler gülüyor. Dün sabah yapılan ve 1.5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar koşu, streching ve ardından gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynadı. Grup maçlarını kazanan futbolcular sevinç fotoğrafları çektirdi. Futbolcuların morallerinin yüksek olması, Malatya maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın da keyfini yerine getirdi.

MALATYA'YA UÇUYORLAR

Beşiktaş kafilesi, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maç için bugün Malatya'ya gidecek. Sabah saat 11.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde son çalışmasını yapacak olan siyah-beyazlılar, ardından saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya giderek burada kampa girecek.