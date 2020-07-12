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12 Temmuz 2020, Pazar
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Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

'da galibiyetinin ardından yüzler gülüyor. Dün sabah yapılan ve 1.5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar koşu, streching ve ardından gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynadı.

Kara 'da galibiyetinin ardından yüzler gülüyor. Dün sabah yapılan ve 1.5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar koşu, streching ve ardından gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynadı. Grup maçlarını kazanan futbolcular sevinç fotoğrafları çektirdi. Futbolcuların morallerinin yüksek olması, maçı öncesi teknik direktör 'ın da keyfini yerine getirdi.

MALATYA'YA UÇUYORLAR
kafilesi, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maç için bugün Malatya'ya gidecek. Sabah saat 11.00'de Ümraniye 'nde son çalışmasını yapacak olan siyah-beyazlılar, ardından saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya giderek burada kampa girecek.

  1. 12.7.2020
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