Keyifler yerinde
Kara Kartal'da Kasımpaşa galibiyetinin ardından yüzler gülüyor. Dün sabah yapılan ve 1.5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar koşu, streching ve ardından gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynadı.
Kara Kartal'da Kasımpaşa galibiyetinin ardından yüzler gülüyor. Dün sabah yapılan ve 1.5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar koşu, streching ve ardından gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynadı. Grup maçlarını kazanan futbolcular sevinç fotoğrafları çektirdi. Futbolcuların morallerinin yüksek olması, Malatya maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın da keyfini yerine getirdi.
MALATYA'YA UÇUYORLAR
Beşiktaş kafilesi, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maç için bugün Malatya'ya gidecek. Sabah saat 11.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde son çalışmasını yapacak olan siyah-beyazlılar, ardından saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya giderek burada kampa girecek.
- 12.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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