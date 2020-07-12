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12 Temmuz 2020, Pazar
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listede birinci

Doğukan İnci listede birinci

, genç yetenekleri gözüne kestirdi. 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcisi Karşıyaka forması giyen 'yi uzun süredir takip eden siyah-beyazlı kulübün scoutları, bu futbolcu hakkında olumlu rapor verdi.

, genç yetenekleri gözüne kestirdi. 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcisi Karşıyaka forması giyen 'yi uzun süredir takip eden siyah-beyazlı kulübün scoutları, bu futbolcu hakkında olumlu rapor verdi. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 24 maçta 12 gol atarken 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 21 yaşındaki futbolcunun asıl mevkisi sol kanat olsa da, forvette de oynayabiliyor.
  1. 12.7.2020
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