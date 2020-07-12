Seyhan Yiğit kapışması! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Seyhan Yiğit kapışması!

kapışması!

Seyhan Yiğit kapışması!

, ve 'nin listesinde olan Nürnberg U19'da forma giyen 17 yaşındaki için ilk hamlesini yaptı.

, G.Saray ve F.Bahçe'nin listesinde olan Nürnberg U19'da forma giyen 17 yaşındaki için ilk hamlesini yaptı. Sağ bek ve stoper mevkisinde forma giyen Seyhan'ın transferi için scout ekibinin raporunu değerlendiren , bu transfere onay verdi. Nürnberg ile olan sözleşmesi seeye sona eren Seyhan'ın transferini bonservis bedeli ödemeden tamamlamak isteyen Beşiktaş, bu stratejisinde başarılı olamazsa 17 yaşındaki milli futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katacak.
  1. 12.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seyhan Yiğit kapışması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA