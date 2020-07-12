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12 Temmuz 2020, Pazar
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'a 1.92’lik savunmacı

Beşiktaş'a 1.92’lik savunmacı

Siyah-beyazlılar, 'ten 'u listesine aldı. 22 yaşındaki Fatih, attığı 5 golle de takımına büyük katkı sağladı.

Siyah-beyazlılar, 'ten 'u listesine aldı. 22 yaşındaki Fatih, attığı 5 golle de takımına büyük katkı sağladı. 1.92'lik savunmacı, özellikle hava toplarında ve ikili mücadelelerde rakibine geçit vermiyor.
  1. 12.7.2020
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