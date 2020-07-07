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07 Temmuz 2020, Salı
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Ve Necip ilk 11’de

Ve Necip ilk 11’de

en son 'taki maçında 11'de görev alan 'ı, kendi teknik direktörlük döneminde ilk kez 11'de görevlendirdi.

Sergen Yalçın en son 'taki maçında 11'de görev alan 'ı, kendi teknik direktörlük döneminde ilk kez 11'de görevlendirdi. Bu sezon 12'si ilk 11'de olmak üzere 18 maçta görev alan Necip, gol ya da asist katkısı yapamazken 8 sarı kart gördü.
  1. 7.7.2020
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