Vodafone Park'tan Mario Gomez'e veda!
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından olan Mario Gomez aktif futbolculuk kariyerine son verdi. Siyah-beyazlı takımın resmi sosyal medya hesaplarından biri olan Vodafone Park, Gomez'e veda etti.
Türkiye'de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Mario Gomez, futbolu bıraktı. Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesaplarından biri olan Vodafone Park, 34 yaşındaki isme veda etti.
İşte o paylaşım...
?????? @Mario_Gomez pic.twitter.com/xQHAbyKiVj— Vodafone Park ???? (@VodafonePark) June 28, 2020
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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