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28 Haziran 2020, Pazar
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'tan 'e veda!

Vodafone Park'tan Mario Gomez'e veda!

'ın unutulmaz futbolcularından olan aktif futbolculuk kariyerine son verdi. Siyah-beyazlı takımın resmi hesaplarından biri olan , Gomez'e veda etti.

'de formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan , futbolu bıraktı. Siyah-beyazlı takımın hesaplarından biri olan , 34 yaşındaki isme veda etti.

İşte o paylaşım...

  1. 28.06.2020
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