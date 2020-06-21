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21 Haziran 2020, Pazar
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Başkanlar maçtaydı

Başkanlar maçtaydı

İki kulübün başkanı, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Denizlispor Başkanı ve Başkanı , Kovid-19 nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan alandan .

İki kulübün başkanı, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Denizlispor Başkanı ve Başkanı , Kovid-19 nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan alandan .
  1. 21.6.2020
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