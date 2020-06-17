Beşiktaş'ın sezon başında Belçika Ligi takımlarından Zulte Waregem'e kiraladığı Kanadalı golcü Cyle Larin, geçirdiği iyi sezonun ardından transferde adından söz ettiriyor. Genç futbolcunun son talibi Rusya'dan...
Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin burada gösterdiği performansın ardından paylaşılamıyor. 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kanadalı golcünün son talibi ise Rusya'dan oldu.
Takvim'de yer alan habere göre Rus ekibi CSKA Moskova'nın Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin için siyah-beyazlı kulübe en kısa sürede teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı takıma 2018 yılının ocak ayında Orlando City'den gelen 25 yaşındaki Jamaika asıllı yıldız isim, bu sezon Belçika Ligi'nde 9 gol ve 11 asistle oynadı.
- 17.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
CSKA Moskova Cyle Larin'e teklif yapmaya hazırlanıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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