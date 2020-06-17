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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Genç yıldız paylaşılamıyor! Teklif yolda

Cyle 'e teklif yapmaya hazırlanıyor!

CSKA Moskova Cyle Larin'e teklif yapmaya hazırlanıyor!

'ın sezon başında takımlarından 'e kiraladığı Kanadalı golcü Cyle , geçirdiği iyi sezonun ardından transferde adından söz ettiriyor. Genç futbolcunun son talibi 'dan...

'ın sezon başında 'e kiraladığı Cyle burada gösterdiği performansın ardından paylaşılamıyor. 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kanadalı golcünün son talibi ise 'dan oldu.

Takvim'de yer alan habere göre Rus ekibi 'nın Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin için siyah-beyazlı kulübe en kısa sürede teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takıma 2018 yılının ocak ayında Orlando City'den gelen 25 yaşındaki Jamaika asıllı yıldız isim, bu sezon 'nde 9 gol ve 11 asistle oynadı.

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  1. 17.06.2020
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