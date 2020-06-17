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17 Haziran 2020, Çarşamba
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kalesine Rus kule!

Beşiktaş kalesine Rus kule!

Siyah-beyazlılar, Karius’un alternatifini ’da buldu Yönetim, ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki file bekçisi için girişimlerini hızlandırdı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren 'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi. Loris Karius'un ayrılmasının ardından bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların adaylarına bir yenisi daha eklendi. Rus ekibi Krosnadar ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan , Beşiktaş'ın radarına girdi. 30 yaşındaki tecrübeli kaleci ile geçtiğimiz günlerde temasa geçen siyah-beyazlıların, yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kaydettiği öğrenildi.

YALÇIN'DAN ONAY BEKLİYOR
Her transfer döneminde olduğu gibi aynı mevkiden bir kaç oyuncu ile anlaşıp son kararı teknik direktöre bırakan yönetim, 1.92'lik Stanislav Kritsyuk ile kesin anlaşmayı sağlarsa 'ın onayına sunacak. Futbola 'da başlayan Kritsyuk 2014'te Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. Portekiz'de 1 sezon Rio Ave'ye kiralanan Kritsyuk, sonraki iki sezon Braga'da oynadıktan sonra Krosnadar'a transfer oldu. Rus kaleci bu sezon 7 maçta forma giydi ve 8 gol yedi.

  1. 17.6.2020
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