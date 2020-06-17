Beşiktaş kalesine Rus kule!
Siyah-beyazlılar, Karius’un alternatifini Rusya’da buldu Yönetim, Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki file bekçisi için girişimlerini hızlandırdı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi. Loris Karius'un ayrılmasının ardından bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların adaylarına bir yenisi daha eklendi. Rus ekibi Krosnadar ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Stanislav Kritsyuk, Beşiktaş'ın radarına girdi. 30 yaşındaki tecrübeli kaleci ile geçtiğimiz günlerde temasa geçen siyah-beyazlıların, yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kaydettiği öğrenildi.
YALÇIN'DAN ONAY BEKLİYOR
Her transfer döneminde olduğu gibi aynı mevkiden bir kaç oyuncu ile anlaşıp son kararı teknik direktöre bırakan yönetim, 1.92'lik Stanislav Kritsyuk ile kesin anlaşmayı sağlarsa teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayına sunacak. Futbola Rusya'da başlayan Kritsyuk 2014'te Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. Portekiz'de 1 sezon Rio Ave'ye kiralanan Kritsyuk, sonraki iki sezon Braga'da oynadıktan sonra Krosnadar'a transfer oldu. Rus kaleci bu sezon 7 maçta forma giydi ve 8 gol yedi.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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