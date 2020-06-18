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18 Haziran 2020, Perşembe
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Kondisyon ve taktik çalıştılar

Kondisyon ve taktik çalıştılar

, cumartesi Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

, cumartesi Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. 'nde yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı; ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman taktik uygulamalar ve şut çalışmaları ile sona erdi.
  1. 18.6.2020
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