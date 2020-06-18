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18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş İzmirli Kartallar 100 bin TL verdi

İzmirli Kartallar 100 bin TL verdi

İzmirli Kartallar 100 bin TL verdi

 Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulübün "Bırakmam Seni" kampanyasına tam 100 bin lira bağışta bulundu.

Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulübün "Bırakmam Seni" kampanyasına tam 100 bin lira bağışta bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada Beşiktaş Başkanı Çebi, İzmir Beşiktaşlılar Derneğinin başkanı ile yönetim kurulu üyelerini Vodafone Park'taki makamında ağırladığı belirtildi. Dernek başkanı Esen, dernek üyeleri adına 100 bin lira değerindeki bağış çekini Başkan Ahmet Çebi'ye takdim etti. , kampanyaya vermiş oldukları destek nedeniyle İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İnan Esen ve dernek üyelerine teşekkür etti.

  1. 18.6.2020
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