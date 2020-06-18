İzmirli Kartallar 100 bin TL verdi

İzmir Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulübün "Bırakmam Seni" kampanyasına tam 100 bin lira bağışta bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada Beşiktaş Başkanı Çebi, İzmir Beşiktaşlılar Derneğinin başkanı İnan Esen ile yönetim kurulu üyelerini Vodafone Park'taki makamında ağırladığı belirtildi. Dernek başkanı Esen, dernek üyeleri adına 100 bin lira değerindeki bağış çekini Başkan Ahmet Çebi'ye takdim etti. Ahmet Nur Çebi, kampanyaya vermiş oldukları destek nedeniyle İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İnan Esen ve dernek üyelerine teşekkür etti.