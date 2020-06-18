İzmirli Kartallar 100 bin TL verdi
İzmir Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulübün "Bırakmam Seni" kampanyasına tam 100 bin lira bağışta bulundu.
İzmir Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulübün "Bırakmam Seni" kampanyasına tam 100 bin lira bağışta bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada Beşiktaş Başkanı Çebi, İzmir Beşiktaşlılar Derneğinin başkanı İnan Esen ile yönetim kurulu üyelerini Vodafone Park'taki makamında ağırladığı belirtildi. Dernek başkanı Esen, dernek üyeleri adına 100 bin lira değerindeki bağış çekini Başkan Ahmet Çebi'ye takdim etti. Ahmet Nur Çebi, kampanyaya vermiş oldukları destek nedeniyle İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İnan Esen ve dernek üyelerine teşekkür etti.
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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