Sergen Yalçın Fatih’e güveniyor

22 yaşındaki oyuncunun özellikle bu sezon Sivasspor forması altında önemli bir tecrübe kazandığına dikkat çeken Yalçın; Ersin, Rıdvan, Kartal, Dorukhan ve Güven gibi isimlerle yaş ortalamasını düşürerek geleceğin kadrosunu oluşturmayı hedefliyor.