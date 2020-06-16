Maşallah Atiba

Beşiktaş'ta Antalya karşısında alınan yenilginin yankıları sürerken, takımın en yaşlısı (36) olan Atiba'nın 3 aylık araya rağmen performansından bir şey kaybetmemesi takdir topladı. Zorlu mücadeledeki rakamlara bakıldığında arkadaşlarına birçok alanda üstünlük sağlayan tecrübeli futbolcu, ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu gösterdi.