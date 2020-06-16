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16 Haziran 2020, Salı
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Maşallah

Maşallah Atiba

'ta karşısında alınan yenilginin yankıları sürerken, takımın en yaşlısı (36) olan 'nın 3 aylık araya rağmen performansından bir şey kaybetmemesi takdir topladı.

'ta karşısında alınan yenilginin yankıları sürerken, takımın en yaşlısı (36) olan 'nın 3 aylık araya rağmen performansından bir şey kaybetmemesi takdir topladı. Zorlu mücadeledeki rakamlara bakıldığında arkadaşlarına birçok alanda üstünlük sağlayan tecrübeli futbolcu, ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu gösterdi.

  1. 16.6.2020
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