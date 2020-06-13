Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'nun! Ersin Destanoğlu kimdir? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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maçında kale 'nun! Ersin Destanoğlu kimdir?

Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'nun! Ersin Destanoğlu kimdir?

Corona virüsü sürecinde kaleci Karius ile yollarını ayıran 'ta kale için iki aday bulunuyordu. Utku ile Ersin arasında seçim yapmak zorunda olan , maçında genç kaleci 'na şans verdi. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir?

Corona virüs salgını için verilen arada Loris Karius ile yollarını ayıran , karşısında sahaya süreceği 11'i açıkladı. Uzun süredir kaleye kimin geçeceği merak konusuydu. Teknik direktör , ilk 11'de tercihini genç Ersin'den yana kullandı.

Genç eldiven, bu akşam iyi bir performans sergilemesi halinde sezonun geri kalanında Beşiktaş kalesini koruyacak.

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki , henüz A Takım ile maça çıkmadı. Bu akşam oynanacak olan Antalyaspor maçında Beşiktaş'ın kalesini koruyacak olan 2001 doğumlu Ersin'in 1.95 boyu bulunuyor. Genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi. Alt yaş gruplarında milli formayı 17 kez terleten Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ersin'in piyasa değeri ise 50 bin euro.

  1. 13.06.2020
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