Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'nun! Ersin Destanoğlu kimdir?
Corona virüsü sürecinde kaleci Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta kale için iki aday bulunuyordu. Utku ile Ersin arasında seçim yapmak zorunda olan Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında genç kaleci Ersin Destanoğlu'na şans verdi. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir?
Corona virüs salgını için verilen arada Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Antalyaspor karşısında sahaya süreceği 11'i açıkladı. Uzun süredir kaleye kimin geçeceği merak konusuydu. Teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de tercihini genç Ersin'den yana kullandı.
Genç eldiven, bu akşam iyi bir performans sergilemesi halinde sezonun geri kalanında Beşiktaş kalesini koruyacak.
ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?
Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, henüz A Takım ile maça çıkmadı. Bu akşam oynanacak olan Antalyaspor maçında Beşiktaş'ın kalesini koruyacak olan 2001 doğumlu Ersin'in 1.95 boyu bulunuyor. Genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi. Alt yaş gruplarında milli formayı 17 kez terleten Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ersin'in piyasa değeri ise 50 bin euro.
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'nun! Ersin Destanoğlu kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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