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Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! İşte Liverpool zaferiyle elde edilen dev gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek çok kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, bu saezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alarak önemli bir gelir elde etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 23:52
Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! İşte Liverpool zaferiyle elde edilen dev gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'daki yolculuğunda önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nde ilk galibiyetini alırken UEFA'dan elde ettiği geliri de artırdı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılım bedeli olarak UEFA'dan 18,62 milyon euro kazandı.

GALİBİYETLERİN KASAYA KATKISI 3,5 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini Liverpool karşısında alan Fenerbahçe, UEFA'nın galibiyet primi kapsamında 2,1 milyon euro daha kazandı.

Daha önce oynadığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, bu sonuçlardan da toplam 1,4 milyon euro elde etmişti.

Böylece Kanarya'nın lig aşamasında aldığı sonuçlardan kazandığı toplam prim 3,5 milyon euroya ulaştı. Katılım bedeliyle birlikte Fenerbahçe'nin UEFA'dan elde ettiği sabit gelir 22,12 milyon euroya yükseldi.

İLK 24 VE İLK 8 İÇİN EKSTRA GELİR

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki sıralaması da UEFA'dan elde edeceği geliri doğrudan etkileyecek. Sarı-lacivertliler, lig etabını 9-24. sıralar arasında tamamlaması halinde play-off turuna katılım için 1 milyon euro daha kazanacak.

Temsilcimiz, ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselirse 11 milyon euroluk tur priminin yanı sıra 2 milyon euro ek sıralama bonusunun da sahibi olacak.

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