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Anasayfa Fenerbahçe Alexander Isak: İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynamak hiç kolay değil

Alexander Isak: İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynamak hiç kolay değil

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Liverpool'da Alexander Isak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 23:36
Alexander Isak: İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynamak hiç kolay değil

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'da Alexander Isak, maçın ardından konuştu.

Liverpool'un 2. golünü kaydeden İsveçli oyuncu, "İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynamak hiç kolay değil. 2 kez öne geçtiğimiz maçta kaybetmemiz asla kabul edilemez. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin stadındaki atmosfer gerçekten iyiydi. Seyirciyi susturmanın tek yolu gol atmaktı. Golü de attık ama bu kadar çabuk gol yememiz çok üzücü. 2-1'den sonra maçı bitirmeliydik." ifadelerini kullandı.

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