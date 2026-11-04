Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!
UEFA Şampiyonlr Ligi'nin lig aşaması 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Liverpool'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti ve Avrupa'daki galibiyet hasretini sonlandırdı. Mücadelenin ardından sarı lacivertli ekibin tarihi zaferi başta İngiliz basınında olmak üzere yabancı medyada da manşetlere taşındı. İşte Fenerbahçe'nin destansı zaferi sonrası dış basında atılan manşetler... (FENERBAHÇE HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 23:50
Özensiz Liverpool, Fenerbahçe karşısında yenilgiden kaçamadı. (RTE)
Kırmızılar, kusursuz serisini İstanbul'da kaybetti. Liverpool'un milyonlarca sterlinlik yedek kulübesi bile takımı yenilgiden kurtaramadı. (The Standard)
Andoni Iraola'nın oynadığı kumar geri tepti, Liverpool, Fenerbahçe karşısında son anlarda acı bir yenilgi aldı. (Daily Star)
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez avantaj tepti, Fenerbahçe, Kırmızılar'ı cezalandırdı. (The Irish News)
Kırmızılar, iki kez avantaj tepti, savunma hataları Iraola'ya İstanbul'da pahalıya patladı. (The Kop)
Fenerbahçe, Liverpool karşısında geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. (O Jogo)
İstanbul, Liverpool için bu kez kâbusa dönüştü. (Mundo Deportivo)
Liverpool, iki kez öne geçtiği maçta avantajını koruyamadı ve Türkiye'de mağlup oldu. (A Bola)
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki 100'lük galibiyet serisi, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'sinin muhteşem geri dönüşüyle sona erdi. (BBC Sports)
Kaderin cilvesi! Liverpool'da kariyerinin en güzel yıllarını geçiren Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başında İstanbul'da Liverpool'un galibiyet serisini sona erdirdi. (Marca)
Muriqi, Iraola'yı yıktı! (AS)
Muriqi, Liverpool'un yenilmezlik serisini sona erdirdi. Andoni Iraola'nın ekibi, ev sahibi Fenerbahçe'nin karşılaşmanın son bölümünde yaptığı geri dönüşe engel olamadı. (Sport.es)
Korsan Muriqi taarruza geçti! Eski Lazio'lu oyuncudan gol, Liverpool Fenerbahçe'ye boyun eğdi. (La Gazzetta dello Sport)
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