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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

UEFA Şampiyonlr Ligi'nin lig aşaması 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Liverpool'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti ve Avrupa'daki galibiyet hasretini sonlandırdı. Mücadelenin ardından sarı lacivertli ekibin tarihi zaferi başta İngiliz basınında olmak üzere yabancı medyada da manşetlere taşındı. İşte Fenerbahçe'nin destansı zaferi sonrası dış basında atılan manşetler... (FENERBAHÇE HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 23:50
Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Liverpool, Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyete çakıldı. (RTL)

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Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı. (Hayters)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Özensiz Liverpool, Türkiye'de bir kez daha dağıldı! Dirk Kuyt, eski takımının yaptığı hataları affetmeyerek Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir galibiyete imza attı. (Daily Mail)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Özensiz Liverpool, Fenerbahçe karşısında yenilgiden kaçamadı. (RTE)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Kırmızılar, kusursuz serisini İstanbul'da kaybetti. Liverpool'un milyonlarca sterlinlik yedek kulübesi bile takımı yenilgiden kurtaramadı. (The Standard)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Andoni Iraola'nın oynadığı kumar geri tepti, Liverpool, Fenerbahçe karşısında son anlarda acı bir yenilgi aldı. (Daily Star)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez avantaj tepti, Fenerbahçe, Kırmızılar'ı cezalandırdı. (The Irish News)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Kırmızılar, iki kez avantaj tepti, savunma hataları Iraola'ya İstanbul'da pahalıya patladı. (The Kop)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Fenerbahçe, Liverpool karşısında geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. (O Jogo)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

İstanbul, Liverpool için bu kez kâbusa dönüştü. (Mundo Deportivo)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Liverpool, iki kez öne geçtiği maçta avantajını koruyamadı ve Türkiye'de mağlup oldu. (A Bola)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki 100'lük galibiyet serisi, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'sinin muhteşem geri dönüşüyle sona erdi. (BBC Sports)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Kaderin cilvesi! Liverpool'da kariyerinin en güzel yıllarını geçiren Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başında İstanbul'da Liverpool'un galibiyet serisini sona erdirdi. (Marca)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Muriqi, Iraola'yı yıktı! (AS)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Muriqi, Liverpool'un yenilmezlik serisini sona erdirdi. Andoni Iraola'nın ekibi, ev sahibi Fenerbahçe'nin karşılaşmanın son bölümünde yaptığı geri dönüşe engel olamadı. (Sport.es)

Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi sonrası flaş manşet!

Korsan Muriqi taarruza geçti! Eski Lazio'lu oyuncudan gol, Liverpool Fenerbahçe'ye boyun eğdi. (La Gazzetta dello Sport)

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