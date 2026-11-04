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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Como deplasmanda gol oldu yağdı! 9 gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde rekoru egale ettiler

Como deplasmanda gol oldu yağdı! 9 gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde rekoru egale ettiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lens deplasmanına konuk olan Como, rakibini 9-1 mağlup etti. Tarihi bir galibiyete imza atan İtalyan temsilcisi, turnuva tarihinde bir maçta en fazla gol atma rekoruna ortak oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 01:08 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 01:23
Como deplasmanda gol oldu yağdı! 9 gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde rekoru egale ettiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lens ile Como karşı karşıya geldi.

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Como, Lens'i 9-1 mağlup etti.

Como'nun golleri; 7, 32, 57. dakikalarda Anastasios Douvikas, 40. dakikada Nico Paz, 47. dakikada Lucas Da Cunha, 53. dakikada Marc Kempf, 62. dakikada Mattia Liberali, 69. dakikada Martin Baturina ve 90+1. dakikada Matteo Papaccioli kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Como, 9 puana yükselerek haftayı 4. sırada kapattı. Lens ise 3 puanla 33. sırada yer alıyor.

COMO'DAN TARİHİ BAŞARI

Como, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir takımın bir maçta attığı en fazla gol rekorunu egale etti. İtalyan ekibi, Bayern Münih'in 2024 yılında Dinamo Zagreb'i 9-2 mağlup ederek kırdığı 9 gollük rekora ortak oldu.

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