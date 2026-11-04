Como deplasmanda gol oldu yağdı! 9 gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde rekoru egale ettiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lens ile Como karşı karşıya geldi.

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Como, Lens'i 9-1 mağlup etti.

Como'nun golleri; 7, 32, 57. dakikalarda Anastasios Douvikas, 40. dakikada Nico Paz, 47. dakikada Lucas Da Cunha, 53. dakikada Marc Kempf, 62. dakikada Mattia Liberali, 69. dakikada Martin Baturina ve 90+1. dakikada Matteo Papaccioli kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Como, 9 puana yükselerek haftayı 4. sırada kapattı. Lens ise 3 puanla 33. sırada yer alıyor.

COMO'DAN TARİHİ BAŞARI

Como, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir takımın bir maçta attığı en fazla gol rekorunu egale etti. İtalyan ekibi, Bayern Münih'in 2024 yılında Dinamo Zagreb'i 9-2 mağlup ederek kırdığı 9 gollük rekora ortak oldu.