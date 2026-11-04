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Fenerbahçe'den galibiyet paylaşımı: Hayatta ve hala aç!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından resmi sosyal medya kanalları üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 23:17
Fenerbahçe'den galibiyet paylaşımı: Hayatta ve hala aç!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında sahasında Premier Lig devi Liverpool ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, kritik mücadeleyi Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriç'in golleri ile 3-2 kazandı. Chobani Stadyumu'ndaki tarihi zaferin ardından Kadıköy temsilcisinin resmi sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Fenerbahçe, Liverpool galibiyetinin ardından "Hayatta ve hâlâ iştahlı!" notuyla, Kadıköy'de 18 yıl aradan sonra oynanan ilk Şampiyonlar Ligi maçında Roma'ya karşı hazırlanan görkemli koreografide yer alan karakterin animasyonunu paylaştı.

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