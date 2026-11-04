Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında sahasında Premier Lig devi Liverpool ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, kritik mücadeleyi Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriç'in golleri ile 3-2 kazandı. Chobani Stadyumu'ndaki tarihi zaferin ardından Kadıköy temsilcisinin resmi sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Fenerbahçe, Liverpool galibiyetinin ardından "Hayatta ve hâlâ iştahlı!" notuyla, Kadıköy'de 18 yıl aradan sonra oynanan ilk Şampiyonlar Ligi maçında Roma'ya karşı hazırlanan görkemli koreografide yer alan karakterin animasyonunu paylaştı.

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