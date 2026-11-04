Mason Greenwood: Kazanacağımızı hissediyordum!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında sahasında Liverpool ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Mason Greenwood, "Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Hiç pes etmedik. Yenikken bile maçı kazanacağımızı hissediyordum. Kuyt'ı, teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum. Bu maçta birlikte mücadele edip acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Liverpool, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Geride durdurursak şansımız olacağını biliyorduk. Böyle de oldu!" şeklinde konuştu.

💬 "Bu maçta birlikte mücadele edip birlikte acı çekmemiz gerekiyordu." 🗣️🎙️ Mason Greenwood: "Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Maçın sonuna kadar pes etmedik." https://t.co/jgttkawU3A

— TRT Spor (@trtspor) November 4, 2026