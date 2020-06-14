Beşiktaş kötü başladı

Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen uzun aranın ardından iki takım dün ilk maçlarına çıkarken ilk yarı konuk ikinci yarı ise ev sahibi etkiliydi. Nitekim Antalyaspor, 15. dakikada Sinan Gümüş takımını öne geçirdi. 35'te de farkı ikiye çıkaran gol Amilton'dan geldi. Bu süre zarfında genç takviyeli Beşiktaş gol yollarında etkili olamazken Antalyaspor ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapatmasını bildi.



BUFFON DEĞİL BOFFİN

Kartal soyunma odasından oldukça hırslı döndü. Lens ve Umut'un girişleri de takıma olumlu yansıdı. Bu etkili futbol Lens'in pası ve Ljajic'in golüyle sonuç da verdi. Topun kontrolünü tamamen ele geçiren siyah-beyazlılar arka arkaya pozisyonlar buldu. Ancak bu kez de karşısında Boffin'i buldu. Başarılı kaleci kalesinde adeta duvar ördü ve galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bu sonuçla Beşiktaş 5. sırada kalırken, 3 puanın sahibi olan Antalya 9. sıraya yerleşti.



Beşiktaş, Antalyaspor maçında rakip sahada 59 kez topla buluştu ve bu sezonun Süper Lig rekorunu kırdı. Yüksek bir toplama oynama yüzdesi de (76/24) yakaladı ama yenilmekten kurtulamadı.



DORUKHAN ALINMADI

Uzun süren sakatlığını atlatan ve 2 haftadır takım idmanlarına katılan Dorukhan Toköz dün riske edilmedi. Antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli bir görüntü çizen oyuncu, buna karşılık maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığından kurtulan Douglas da yoktu.