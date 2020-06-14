Beşiktaş kötü başladı
Siyah-beyazlılar, Sinan ve Amilton’un golleriyle ilk yarıyı 2-0 geriden kapattı. İkinci yarı Ljajic ile umutlansa da arkasını getiremeyince sahayı üzgün terk etti.
Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen uzun aranın ardından iki takım dün ilk maçlarına çıkarken ilk yarı konuk ikinci yarı ise ev sahibi etkiliydi. Nitekim Antalyaspor, 15. dakikada Sinan Gümüş takımını öne geçirdi. 35'te de farkı ikiye çıkaran gol Amilton'dan geldi. Bu süre zarfında genç takviyeli Beşiktaş gol yollarında etkili olamazken Antalyaspor ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapatmasını bildi.
BUFFON DEĞİL BOFFİN
Kartal soyunma odasından oldukça hırslı döndü. Lens ve Umut'un girişleri de takıma olumlu yansıdı. Bu etkili futbol Lens'in pası ve Ljajic'in golüyle sonuç da verdi. Topun kontrolünü tamamen ele geçiren siyah-beyazlılar arka arkaya pozisyonlar buldu. Ancak bu kez de karşısında Boffin'i buldu. Başarılı kaleci kalesinde adeta duvar ördü ve galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bu sonuçla Beşiktaş 5. sırada kalırken, 3 puanın sahibi olan Antalya 9. sıraya yerleşti.
Beşiktaş, Antalyaspor maçında rakip sahada 59 kez topla buluştu ve bu sezonun Süper Lig rekorunu kırdı. Yüksek bir toplama oynama yüzdesi de (76/24) yakaladı ama yenilmekten kurtulamadı.
DORUKHAN ALINMADI
Uzun süren sakatlığını atlatan ve 2 haftadır takım idmanlarına katılan Dorukhan Toköz dün riske edilmedi. Antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli bir görüntü çizen oyuncu, buna karşılık maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığından kurtulan Douglas da yoktu.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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