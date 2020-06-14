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14 Haziran 2020, Pazar
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Rekoru kıracağız

Rekoru kıracağız

Başkanı , kulübe maddi destek sağlamak için başlatılan 'Bırakmam Seni' kampanyasına 24 saatte 160 bin geldiğini açıkladı. beIN Sports'a konuşan Çebi, "Burada desibel rekoru kırdık, inşallah SMS rekoru da kıracağız" dedi.

Başkanı , kulübe maddi destek sağlamak için başlatılan 'Bırakmam Seni' kampanyasına 24 saatte 160 bin geldiğini açıkladı. beIN Sports'a konuşan Çebi, "Burada desibel rekoru kırdık, inşallah SMS rekoru da kıracağız. Beşiktaş, ilklerin takımıdır" dedi. Çebi beklentileri konusunda ise, "15-20 milyon Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyoruz. Hepsinden bir mesaj bekliyoruz. Şimdi 1903 lira furyası başlamış. Ben 1 milyon 903 bin lira falan tercih etmeye başladım" diye konuştu.

CENK'E GERİ GEL DEDİM
Ahmet Nur Çebi, kulübün gelir ve giderlerine göre her türlü transferleri kovalayacaklarını da kaydetti. Çebi, "Ama iyisini, gencini. Uçağa bin, fotoğrafı ver, 5 milyona oyuncu getir, sonuç bu. Maalesef o beklentide olanlara olumlu yanıt veremeyeceğim... ile geçen konuştuk. Çok yaklaşmadan geri gel dedim. Gülmeye başladı. Cenk Tosun bizim çocuğumuz. Tabi ki gelsin. Ama bizdeki parayı kabul edecek" ifadelerini kullandı.

  1. 14.6.2020
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