Rekoru kıracağız
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübe maddi destek sağlamak için başlatılan 'Bırakmam Seni' kampanyasına 24 saatte 160 bin SMS geldiğini açıkladı. beIN Sports'a konuşan Çebi, "Burada desibel rekoru kırdık, inşallah SMS rekoru da kıracağız" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübe maddi destek sağlamak için başlatılan 'Bırakmam Seni' kampanyasına 24 saatte 160 bin SMS geldiğini açıkladı. beIN Sports'a konuşan Çebi, "Burada desibel rekoru kırdık, inşallah SMS rekoru da kıracağız. Beşiktaş, ilklerin takımıdır" dedi. Çebi beklentileri konusunda ise, "15-20 milyon Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyoruz. Hepsinden bir mesaj bekliyoruz. Şimdi 1903 lira furyası başlamış. Ben 1 milyon 903 bin lira falan tercih etmeye başladım" diye konuştu.
CENK'E GERİ GEL DEDİM
Ahmet Nur Çebi, kulübün gelir ve giderlerine göre her türlü transferleri kovalayacaklarını da kaydetti. Çebi, "Ama iyisini, gencini. Uçağa bin, fotoğrafı ver, 5 milyona oyuncu getir, sonuç bu. Maalesef o beklentide olanlara olumlu yanıt veremeyeceğim... Cenk Tosun ile geçen konuştuk. Çok yaklaşmadan geri gel dedim. Gülmeye başladı. Cenk Tosun bizim çocuğumuz. Tabi ki gelsin. Ama bizdeki parayı kabul edecek" ifadelerini kullandı.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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