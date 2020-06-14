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14 Haziran 2020, Pazar
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Kaleyi Ersin'e emanet etti

Kaleyi Ersin'e emanet etti

Beşiktaş Teknik Direktörü , 'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.

Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi. Ancak dün akşam iki gol yemekten kurtulamadı.

  1. 14.6.2020
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