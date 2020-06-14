Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi. Ancak dün akşam iki gol yemekten kurtulamadı.