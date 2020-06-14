Kaleyi Ersin'e emanet etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.
Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi. Ancak dün akşam iki gol yemekten kurtulamadı.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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