Yönetim maçtaydı

Beşiktaşlı yöneticiler, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı yöneticiler yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan limitin tamamını doldurarak maçı izledi.