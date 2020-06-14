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14 Haziran 2020, Pazar
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tribünde

Burak Yılmaz tribünde

Cezalı olduğu için 'a karşı forma giyemeyen , maçı tribünden takip etti.

Cezalı olduğu için 'a karşı forma giyemeyen , maçı tribünden takip etti. Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünde yer alan Yılmaz'ın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturması ve maske takması dikkat çekti. Burak ikinci yarıda takım arkadaşlarına uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.
  1. 14.6.2020
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