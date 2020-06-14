Stat dışından destek - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Stat dışından destek

Stat dışından destek

Stat dışından destek

taraftarlar, corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan Fraport müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.

taraftarlar, corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan Fraport müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı. Az sayıda taraftar, siyah-beyazlı oyunculara stat dışından tezahüratlarla destek verdi. Vodafone Park'ın önünde toplanan taraftarların tezahüratları renkli görüntüler oluşturdu.
  1. 14.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Stat dışından destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA