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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Porto evinde Napoli'ye karşı zorlanmadı!

Porto evinde Napoli'ye karşı zorlanmadı!

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Napoli'yi 4-1 mağlup eden Porto, turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Portekiz ekibi, bu galibiyetle birlikte 4 yıl aradan sonra bir İtalyan temsilcisini mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 01:15
Porto evinde Napoli'ye karşı zorlanmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Porto, sahasında konuk ettiği Napoli'yi 4-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Francesco Farioli'nin öğrencileri, bu sonuçla puanını 3'e yükseltirken İtalyan temsilcisi de 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Porto ile Napoli karşı karşıya geldi. Portekiz temsilcisi, sahasında oynadığı mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekip, 11. dakikada Jan Bednarek'in golüyle öne geçti. Napoli, 43. dakikada Scott McTominay ile bu gole karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçiren Porto, 71. dakikada Gabriel Veiga'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Jakub Kiwior, 80. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Napoli'de Rafael Martin, 88. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Mücadelenin 90. dakikasında penaltı kazanan Porto'da Samu, topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 4-1.

PORTO ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Porto, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3'e yükseltti. Mavi-beyazlılar, daha önce Manchester City, Real Betis ve PSV karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Napoli ise 3 puanda kaldı.

İTALYAN TAKIMLARINA KARŞI 4 YIL SONRA KAZANDI

Napoli karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Porto, İtalyan takımlarına karşı dört yıl sonra zafer elde etti.

Portekiz temsilcisi, son olarak 17 Şubat 2022'de UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Lazio'yu 2-1 mağlup etmişti.

SIRADAKİ RAKİPLER FEYENOORD VE MANCHESTER CITY

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 24 Kasım'da Feyenoord'a konuk olacak. Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı Napoli ise aynı tarihte Manchester City deplasmanında puan arayacak.

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