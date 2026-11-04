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Anasayfa Fenerbahçe Andoni Iraola: Maçın büyük bölümünde kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama...

Andoni Iraola: Maçın büyük bölümünde kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 23:31
Andoni Iraola: Maçın büyük bölümünde kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İspanyol teknik adam, "Bu maçı kaybetmemizin en önemli nedeni, üç duran topta gol yememizdi. Ligde bu konuda çok iyiydik, bugüne kadar da oldukça iyi gidiyorduk. Bunun Fenerbahçe'nin güçlü yanlarından biri olduğunu biliyorduk. Bir serbest vuruştan, bir köşe vuruşundan ve hatta maçın sonundaki uzun taç atışından gol yedik.

"SİNİR BOZUCU, OYNAMASI ZOR BİR YER"

Yediğimiz goller bize çok zarar verdi çünkü iyi anlar yakaladığımızda, maçı kontrol ettiğimizde ve rakip kaleye yaklaştığımızda iki kez öne geçmiştik; golleri bulmuştuk ama kesinlikle daha iyi savunmamız gereken durumlarda gol yedik. Bu durum çok sinir bozucu çünkü buraya gelip oynamak zor bir yer. Maçın büyük bölümünde bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama belli ki olmadı.

"MURIÇ 3 KİŞİNİN ÜSTÜNDEN VURDU"

Özellikle ilk ve üçüncü goller... İkinci golde boştaki topu alamadık ama ilkinde, barajı doğru kurmadığımızı düşünüyorum ve sonuncusunda Muriç üç savunmacımızın üstünden kafayı vurdu; bu kesinlikle daha iyi savunmamız gereken bir durum." dedi.

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